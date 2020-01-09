Видео: сноубордист сбил лыжницу с фуникулера

В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как сноубордист во время прыжка оказывается на фуникулере и сбивает при этом сидевшую в нем лыжницу.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина ехала на открытом фуникулере и пила воду из бутылки, даже не подозревая о надвигающейся угрозе. Тем временем с горки спускался парень на сноуборде. Оказавшись возле сиденья, он сделал прыжок и влетел прямиком в фуникулер. Однако удар был настолько сильным, что лыжница не удержалась и упала вниз.

В результате женщина оказалась в сугробе, печально наблюдая за тем, как сноубордист уезжает наверх на ее фуникулере. Отмечается, что никто из участников инцидента не пострадал. Однако не ясно, извинился ли потом парень перед сбитой лыжницей.