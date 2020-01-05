Видео: Медведева исполнила стремительную поддержку на одной руке

На страничке Евгении Медведевой, фигуристки из РФ, в «Твиттере» появилось видео, на котором она исполняет трудновыполнимую поддержку на одной руке.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как партнер спортсменки поднимает ее на плечи, а затем начинает быстро вращаться на льду. Сначала он держит Медведеву двумя руками, а потом использует для этого всего одну руку. Вскоре фигурист останавливается и спускает девушку на каток.

Судя по всему, пара готовилась к совместному выступлению на ледовом шоу «Волшебник страны Оз», организованным Ильей Авербухом. Мероприятие состоится в российской столице на «ЦСКА-Арене». Фигуристка сыграет роль Дороти.