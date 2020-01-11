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Вера Брежнева «отрастила» усы на отдыхе

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Вера Брежнева, исполнительница из РФ, удивила своих поклонников усами, которые она «отрастила» во время недавнего отдыха. Соответствующее селфи появил

Вера Брежнева, исполнительница из РФ, удивила своих поклонников усами, которые она «отрастила» во время недавнего отдыха. Соответствующее селфи появилось на страничке «Инстаграм» звезды.

Впрочем, после секундного замешательства фанаты поняли, что усы являются накладными или вовсе нарисованными в «Фотошопе». Густая растительность черного цвета добавляет изрядной комичности новому снимку блондинки. Сама певица в шутку написала на фотографии, что с ней часто такое происходит во время отпуска, так как ей лень бриться.

Ранее в СМИ сообщили, что певица вместе со своим супругом Константином Меладзе и дочкой Сарой отправились за рубеж на новогодние каникулы. Брежнева также рассказала, что прошлый год оказался для нее весьма продуктивным. Она надеется, что этот год будет таким же.

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