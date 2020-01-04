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ВДВ РФ получат новую систему связи в 2021 году

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В российском Министерстве обороны сегодня, 4 января, заявили о том, что в следующем году Воздушно-десантные войска будут перевооружены на новую систем

В российском Министерстве обороны сегодня, 4 января, заявили о том, что в следующем году Воздушно-десантные войска будут перевооружены на новую систему управления и связи.

По словам представителей ведомства, перевооружить планируется все воинские части и соединения ВДВ. В настоящий момент времени создание новейшей системы на разнообразных шасси находится на завершающей стадии. С помощью нее удастся снизить время связи в 2 раза и увеличить ее устойчивость в 1,5 раза.

Отмечается, что новая система будет устанавливаться на БМД-4М, БТР-МДМ и КамАЗ-63968. Ранее Валерий Евтухович, глава НИИССУ, заявлял, что эта технология будет разработана в конце прошлого или в начале текущего года.

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