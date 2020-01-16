Вассерман объяснил отставку Медведева

Анатолий Вассерман, политический эксперт из РФ, попытался объяснить причины отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым.

Согласно словам публициста, причин случившемуся две. Первая связана с новым способом назначения правительства. Вторая заключается в том, что текущий экономический блок кабинета министров руководствовался в своей деятельности нефункционирующей теорией, в рамках которой невозможно было осуществить задачи, перечисленные президентом в Майских указах 2018 года.

Политолог считает, что уход министров и премьер-министра позволит Владимиру Путину организовать новое правительство, которое будет работать по совершенно иной экономической теории. Однако Вассерман считает, что для этого следует также заменить всех людей, работающих в правительственном аппарате.