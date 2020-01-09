В Железногорске мужчина зарезал своего приятеля

В Курской области 39-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошёл в Железногорске на улице Маршала Жукова в ночь на 6 января. Согласно предварительной версии, обвиняемый находился в гостях своего 31-летнего друга, вместе с которым выпивал.

В какой-то момент между мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Обвиняемый схватил нож и нанёс несколько ударов своему другу в область грудной клетки и шеи. Из-за полученных тяжёлых ранений пострадавший скончался на месте инцидента.

Вскоре преступник был задержан. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о помещении обвиняемого под стражу.