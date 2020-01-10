Здесь рождаются новости.

В Выборге прошла эвакуация школы после анонимного звонка о бомбе

Дата:
В Выборге состоялась эвакуация учеников и учителей местной школы, после того как неизвестные сообщили о наличии бомбы в учебном заведении. В пятницу,

В Выборге состоялась эвакуация учеников и учителей местной школы, после того как неизвестные сообщили о наличии бомбы в учебном заведении.

В пятницу, 10 января, примерно в одиннадцать часов утра в городском сообществе в соцсети ВКонтакте появился пост, в котором говорилось о том, что в школе №10, расположенной на улице Рубежная, прошла экстренная эвакуация.

По словам очевидцев случившегося, в школу часто звонили хулиганы, заявлявшие, что здание заминировано, но на этот раз звонок был сделан в полицию. После этого правоохранители решили эвакуировать всех людей, находившихся в образовательном учреждении. Дети и взрослые на время были размещены в спортивной школе, находящейся неподалеку.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Во втором сезоне «Ведьмака» могут появиться представители ЛГБТ
  2. В России впервые с 2015 года уменьшились объемы продаж одежды и обуви
  3. Украинского боксера Ломаченко раскритиковали за видео с российским спецназом

Эти новости могут вас заинтересовать

Потенциальные угрозы, перед которыми человечество бессильно

Пассивное курение вызывает рост раковых опухолей

Оголившая грудь на матче по бейсболу модель объяснила свои действия

Житель Астрахани продает волшебного кота за 10 миллионов рублей

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках