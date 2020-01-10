В Выборге прошла эвакуация школы после анонимного звонка о бомбе

В Выборге состоялась эвакуация учеников и учителей местной школы, после того как неизвестные сообщили о наличии бомбы в учебном заведении.

В пятницу, 10 января, примерно в одиннадцать часов утра в городском сообществе в соцсети ВКонтакте появился пост, в котором говорилось о том, что в школе №10, расположенной на улице Рубежная, прошла экстренная эвакуация.

По словам очевидцев случившегося, в школу часто звонили хулиганы, заявлявшие, что здание заминировано, но на этот раз звонок был сделан в полицию. После этого правоохранители решили эвакуировать всех людей, находившихся в образовательном учреждении. Дети и взрослые на время были размещены в спортивной школе, находящейся неподалеку.