Здесь рождаются новости.

В Выборге на улице Краснофлотской нужны фонари и памятная доска

Дата:
Многие жители Выборга даже не догадываются, что стена из булыжников, расположенная на улице Краснофлотской, является напоминанием о францисканском мон

Многие жители Выборга даже не догадываются, что стена из булыжников, расположенная на улице Краснофлотской, является напоминанием о францисканском монастыре, когда-то стоявшем на этой земле.

В восьмидесятых годах прошлого века археологи проводили раскопки в данном районе, в ходе которых выяснили, что под землей во дворе многоквартирных домов расположен фундамент древней церкви. Чтобы обозначить ее очертания на поверхности, было решено возвести небольшую стену. Планировалось также установить памятную доску, но ее так никто и не сделал.

Рядом со стеной также стоят два фонаря, созданных по специальному проекту Виктора Дмитриева. Всего было изготовлено несколько десятков подобных фонарей. Планировалось разместить их по всему городу, однако в 90-х годах они пропали, когда находились на базе РСУ. К сожалению, оставшиеся фонари тоже не горят, из-за чего большая часть двора погружается во тьму в ночное время суток.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Ленобласти продолжают раздавать гектары фермерам
  2. Кристина Агилера приятно удивила фанатов горячим снимком
  3. Голый житель Петербурга радовался снегу в центре города

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые нашли способ стереть из памяти неприятное событие

Морская бактерия может остановить глобальное потепление

Закончилась пятилетка? — Меняй работу!

Вдова Кобзона собирается сделать банкротом бизнесмена, бравшего в долг у ее мужа

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках