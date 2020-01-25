В Выборге на улице Краснофлотской нужны фонари и памятная доска

Многие жители Выборга даже не догадываются, что стена из булыжников, расположенная на улице Краснофлотской, является напоминанием о францисканском монастыре, когда-то стоявшем на этой земле.

В восьмидесятых годах прошлого века археологи проводили раскопки в данном районе, в ходе которых выяснили, что под землей во дворе многоквартирных домов расположен фундамент древней церкви. Чтобы обозначить ее очертания на поверхности, было решено возвести небольшую стену. Планировалось также установить памятную доску, но ее так никто и не сделал.

Рядом со стеной также стоят два фонаря, созданных по специальному проекту Виктора Дмитриева. Всего было изготовлено несколько десятков подобных фонарей. Планировалось разместить их по всему городу, однако в 90-х годах они пропали, когда находились на базе РСУ. К сожалению, оставшиеся фонари тоже не горят, из-за чего большая часть двора погружается во тьму в ночное время суток.