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В Воронежской области женщина пыталась утопить приемного сына

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На территории Воронежской области 42-летняя женщина попыталась утопить своего приемного сына. По отношению к ней возбудили уголовное дело. В Управлени

На территории Воронежской области 42-летняя женщина попыталась утопить своего приемного сына. По отношению к ней возбудили уголовное дело.

В Управлении СК РФ по региону отмечают, что обвиняемая постоянно издевалась над приемным ребенком, ударяя его скалкой, запирая в погребе в темное время суток и возя в багажном отделении машины в жаркие летние дни. Один раз она даже попыталась утопить его в воде. Женщина отметила, что испытывала личную неприязнь к мальчику.

Следователи смогли собрать большую доказательную базу, опросив свыше 60 очевидцев и проведя соответствующие судебно-медицинские экспертизы. Помимо пострадавшего ребенка обвиняемая воспитывает еще двух приемных детей. В настоящее время они находятся в детском доме.

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