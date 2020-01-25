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В Турции Россию обвинили в обмане с ЗРК С-400

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В Турции многие начали возмущаться тем фактом, что РФ не стала передавать часть технологий ЗРК С-400. В СМИ при этом отмечают, что в сделку никогда не

В Турции многие начали возмущаться тем фактом, что РФ не стала передавать часть технологий ЗРК С-400. В СМИ при этом отмечают, что в сделку никогда не входила передача соответствующей документации.

Сообщается также, что поставки следующего комплекта ракетных установок может задержаться. Причиной этому являются нерешенные вопросы, связанные с совместным производством данных комплексов. В комментариях под новостью турки начали называть Россию обманщицей, заявив, что она не стала выполнять свои обещания. Некоторые пользователи также отметили, что турецкие специалисты смогут самостоятельно разгадать тайны С-400 и разработать собственные ракеты.

Журналисты отмечают, что первая новость о нежелании РФ передавать туркам технологии ЗРК появилась еще в 2017 году. Владимир Кожин, помощник российского лидера, сообщил тогда, что вопрос о передаче технологии изготовления С-400 даже не обсуждался. Однако после этого турецкие власти заявили, что не подпишут сделку, если они не достигнут соглашения о совместном производстве.

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