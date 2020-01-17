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В Тамбове пьяный мужчина изнасиловал женщину на улице за магазином

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В Тамбове окончено расследование в отношении 30-летнего местного жителя, изнасиловавшего женщину. Инцидент произошёл ночью 29 сентября, когда мужчина

В Тамбове окончено расследование в отношении 30-летнего местного жителя, изнасиловавшего женщину.

Инцидент произошёл ночью 29 сентября, когда мужчина зашёл в магазин. Как было выяснено, он в это время был пьян. В заведении находилась женщина, просившая у продавца пачку сигарет в долг. Мужчина по собственному желанию оплатил ей сигареты, после чего они вышли из магазина покурить.

В безлюдном месте обвиняемый предложил женщине вступить в интимную связь, однако она дала отказ. После этого мужчина, угрожая, изнасиловал её, запретив кому-либо рассказывать об этом. Но потерпевшая сразу же обратилась в полицию.

В ходе следствия удалось собрать достаточно доказательств вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд. Также выяснилось, что мужчина ранее отсидел 10 лет за убийство.

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