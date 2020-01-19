В Светлогорске без вести пропала 15-летняя школьница

В Светлогорске Калининградской области пропала 15-летняя девушка, ушедшая из дома.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Калининградской области, пропавшую зовут Таисия Казакова, она ушла из дома и её местонахождение до сих пор неизвестно, родственники не могут с ней связаться.

Отмечается, что девушка выглядит на свои 15 лет, она имеет европейскую внешность. Рост около 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, прямые, до плеч, волосы чёрно-синего цвета, зелёные глаза.

Отличительные примеры — две татуировки. Одна находится на левом запястье и изображает цветок, вторая — рожок с мороженым на икре правой ноги.

Полиция просит сообщить любую имеющуюся информацию о пропавшей Таисии по телефонам 8 (40153) 2-12-02, 2-21-79, 2-21-76, 8-905-242-95-68, 02 или 102.