В США назвали основания для устранения иранского генерала Сулеймани

Роберт О’Брайен, один из советников американского президента, отметил, что военные силы США ликвидировали Касема Сулеймани, генерала Ирана, на основе положения, разрешающего применять силу против террористов (AUMF).

Согласно его словам, любые ответные меры иранской стороны в Соединенных Штатах расценят как крайне «плохое решение». Однако советник надеется, что Вашингтон все же сможет сохранить хорошие отношения с Ираком после устранения иранского генерала. Напоминаем, что соответствующая операция была проведена в четверг, 2 января, в вечерние часы неподалеку от багдадского аэропорта.

После того как смерть генерала официально подтвердили в США, Иран дал обещание принять ответные меры. В Тегеране данный авиаудар назвали «актом терроризма». Представители российского Министерства иностранных дел отметили, что Сулеймани был убит без какой-либо правовой основы.