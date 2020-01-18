В Сосновом Бору 18-летние рецидивисты украли ящик для пожертвований

В Сосновом Бору двое 18-летних молодых людей украли из медицинского центра ящик для пожертвований.

Инцидент произошёл вечером 16 января на Молодёжной улице. Согласно предварительной информации, злоумышленники, ничуть не таясь, зашли в медицинское заведение и забрали с собой ящик для пожертвований. Происшествие было записано на камеры видеонаблюдения. В настоящее время запись просмотрена, и будет изъята позже вместе со специалистом.

Преступники были оперативно задержаны на проспекте Героев. Выяснилось, что один из них имеет судимость за кражу, а другой — за причинение вреда здоровью.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников.