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В Смоленской области на глазах прохожих убили парня

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Смоленской области мужчину убили прямо на глазах прохожих. Данный инцидент произошел вчера, 9 янв

В социальных сетях появилась информация о том, что в Смоленской области мужчину убили прямо на глазах прохожих.

Данный инцидент произошел вчера, 9 января, примерно в шесть часов вечера по местному времени в городе Рославль на улице Чехова. Согласно словам очевидцев произошедшего, парень в одних лишь шортах бежал с начала улицы, пытаясь скрыться от двух преследователей. Однако они смогли настигнуть его неподалеку от почтового отделения.

Догнав молодого человека, они повалили его на землю и нанесли несколько ножевых ранений, от которых потерпевший впоследствии скончался. В Управлении СК РФ по региону подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины. Правоохранители уже установили его личность и в настоящее время выясняют обстоятельства случившегося.

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