В СИЗО Иваново арестант убил своего соседа

В СИЗО города Иваново один из арестантов расправился со своим соседом.

Как сообщается, инцидент произошёл в СИЗО №1 ночью. Сотрудники организации тело погибшего заметили только утром. Отмечается, что убийца сначала разбил голову своему соседу, а после его смерти искалечил труп. Причина, по которой между двумя соседями в изоляторе возник конфликт, пока что неизвестна.

Уточняется, что погибший был помещён в изолятор из-за подозрения в убийстве. Его убийца — по причине применения насилия в отношении представителя власти.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела как в отношении преступника, так и сотрудников службы исполнения наказаний. Официальная информация о происшествии отсутствует.