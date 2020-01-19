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В Сети пользователи высмеяли новую форму космических военных сил США

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В соцсети «Твиттер» было размещено изображение новой формы космических военных сил Соединенных Штатов. Пользователи тут же начали высмеивать ее. Многи

В соцсети «Твиттер» было размещено изображение новой формы космических военных сил Соединенных Штатов. Пользователи тут же начали высмеивать ее.

Многие указали на неуместную камуфляжную расцветку формы, выполненную в зеленых тонах. Они уверены, что бойцы, основное призвание которых будет заключаться в «сдерживании агрессии» в космосе, должны носить одежду других оттенков. Один из пользователей в шутку спросил, как много деревьев военные собираются отыскать в космосе.

Некоторые предположили, что США планируют вступить в бой с эвоками, которые живут в густых лесах планеты Эндор (эти медведеобразные пришельцы были впервые представлены в шестом эпизоде «Звездных войн»). Напоминаем, что американские космические войска были сформированы в прошлом месяце. На их создание потрачено 40 миллионов долларов.

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