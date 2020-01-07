Здесь рождаются новости.

В седьмом сезоне сериала «Сваты» будет новый детский персонаж

Дата:
В новом, седьмом сезоне сериала «Сваты», съёмки которого осуществляются в настоящее время, зрители получат возможность увидеть своих любимых

В новом, седьмом сезоне сериала «Сваты», съёмки которого осуществляются в настоящее время, зрители получат возможность увидеть своих любимых героев молодыми.

Так, в сериале раскроется прошлое главных героев двух семей. Молодую версию Ивана Будько, которого ранее играл Фёдор Добронравов, теперь сыграет его сын Виктор. Дарья Рыбак станет Валентиной Будько, кроме того, появилась информация, что этого персонажа покажут и в детстве. Девочку Валентину сыграет начинающая украинская актриса Мария Тарасова. Будет ли в новых сериях Иван Будько в детском возрасте, на данный момент неизвестно.

Кроме того, появится и совсем новый персонаж в исполнении Михаила Трухина, который сыграет директора сельского клуба Палыча.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Жена Зеленского появилась на публике в шлепанцах
  2. Алеся Кафельникова похвасталась помолвочным кольцом от неизвестного блондина
  3. Гоген Солнцев поделился откровенным фото жены в красном боди

Эти новости могут вас заинтересовать

Авианосец «Адмирал Кузнецов» признали ущербным

Настя Каменских опровергла слухи о беременности

Главный синоптик Санкт-Петербурга сообщил, когда стоит ожидать зиму

Беременна или нет? Анна Семенович рассказала правду

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках