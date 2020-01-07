В седьмом сезоне сериала «Сваты» будет новый детский персонаж

В новом, седьмом сезоне сериала «Сваты», съёмки которого осуществляются в настоящее время, зрители получат возможность увидеть своих любимых героев молодыми.

Так, в сериале раскроется прошлое главных героев двух семей. Молодую версию Ивана Будько, которого ранее играл Фёдор Добронравов, теперь сыграет его сын Виктор. Дарья Рыбак станет Валентиной Будько, кроме того, появилась информация, что этого персонажа покажут и в детстве. Девочку Валентину сыграет начинающая украинская актриса Мария Тарасова. Будет ли в новых сериях Иван Будько в детском возрасте, на данный момент неизвестно.

Кроме того, появится и совсем новый персонаж в исполнении Михаила Трухина, который сыграет директора сельского клуба Палыча.