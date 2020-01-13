В Саратовской области мужчина изнасиловал женщину с согласия своей любовницы

В Красноармейске Саратовской области задержаны двое местных жителей — 31-летняя женщина и её 38-летний любовник. Их обвиняют в групповом насилии.

Согласно информации следствия, вечером 29 декабря 2019 года группа друзей, состоящая из шести мужчин и двух женщин, решила собраться в одной из квартир города для совместного времяпровождения. Во время застолья они употребляли алкогольные напитки.

Обвиняемая, будучи пьяной, заподозрила своего любовника в интересе к другой женщине из их компании, которой было 25 лет. Мужчина, желая доказать свою незаинтересованность, предложил публично унизить девушку. Женщина согласилась и стала удерживать «соперницу» за волосы, также несколько раз ударила её по голове руками.

Мужчина в это время надругался над девушкой, затем ударил её по лицу рукой и ногой, и покинул место инцидента. Как сообщается, потерпевшая была в сильном шоке и не сразу обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о мере пересечения. Женщина дала подписку о невыезде, содеянное она признала и раскаялась.