В России на основе пассажирского Ту-204 создадут новый противолодочный самолет

В информагентстве «Известия», сославшемся на свои источники в Минобороны, сообщили, что в России будет построен новейший противолодочный самолет на базе авиалайнера Ту-204.

По словам собеседников издания, в боевые суда планируют переделать уже произведенные самолеты. Для них будут также разработаны новейшие системы вооружения, направленные на уничтожение субмарин, и роботизированные механизмы, предназначенные для охоты на подлодки. Эксперты добавляют, что эти военные машины станут большой угрозой для любых АПЛ возможного противника.

В плане своих характеристик Ту-204 и его модификация Ту-214 очень похожи на Boeing 737-800, использованный американцами для создания противолодочного самолета P-8. Специалисты добавляют, что эти воздушные суда уже не в первый раз переделывают под нужды Минобороны, к примеру, Ту-214Р используется для проведения разведывательных операций.