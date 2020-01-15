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В России на основе пассажирского Ту-204 создадут новый противолодочный самолет

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В информагентстве «Известия», сославшемся на свои источники в Минобороны, сообщили, что в России будет построен новейший противолодочный самолет на ба

В информагентстве «Известия», сославшемся на свои источники в Минобороны, сообщили, что в России будет построен новейший противолодочный самолет на базе авиалайнера Ту-204.

По словам собеседников издания, в боевые суда планируют переделать уже произведенные самолеты. Для них будут также разработаны новейшие системы вооружения, направленные на уничтожение субмарин, и роботизированные механизмы, предназначенные для охоты на подлодки. Эксперты добавляют, что эти военные машины станут большой угрозой для любых АПЛ возможного противника.

В плане своих характеристик Ту-204 и его модификация Ту-214 очень похожи на Boeing 737-800, использованный американцами для создания противолодочного самолета P-8. Специалисты добавляют, что эти воздушные суда уже не в первый раз переделывают под нужды Минобороны, к примеру, Ту-214Р используется для проведения разведывательных операций.

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