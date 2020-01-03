В Приморье мужчина убил двоих знакомых из-за сожжённой шапки

В Приморье задержан 44-летний местный житель, обвиняемый в убийстве двоих своих знакомых.

Согласно информации следствия, инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Обвиняемый отмечал Новый год в компании двоих своих приятелей на пилораме в селе Мельничное.

Мужчина собрался уходить домой, когда обнаружил, что один из его знакомых сжёг его шапку. Разозлившийся мужчина вооружился ножом и набросился на знакомого, нанеся ему несколько колото-резаных ран. Пострадавший скончался на месте происшествия.

После этого злоумышленник попросил другого приятеля помочь избавиться от тела, однако тот отказал. После этого преступник избавился и от него, как от свидетеля.

В настоящее время в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, решается вопрос о помещении его под стражу.