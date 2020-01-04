В Подольске появится горнолыжный комплекс «Красная горка»

В этом месяце в городе Подольск, расположенном в Подмосковье, будет открыт новый горнолыжный комплекс, получивший название «Красная горка».

Согласно словам Искандера Сабурова, главы горнолыжного центра, при сохранении минусовых температур учебный склон будет открыт уже к 7 января. В настоящее время он искусственно покрывается снегом с помощью особых пушек. Толщина снежного покрова уже составляет один метр. Затем снегом будет покрыта тюбинговая горка, которая будет запущена к 15 января.

Полноценное открытие комплекса будет проведено 30 января. Сабуров добавил, что для нового сезона они закупили оборудование из Австрии, а также посадили более трех десятков шестиметровых сосен для создания новогодней атмосферы. Всего на усовершенствование комплекса было потрачено 18 миллионов 500 тысяч рублей.