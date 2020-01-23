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В Пермском крае многодетная мать задушила двоих своих детей

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В Пермской крае 32-летняя многодетная мать обвиняется в убийстве двоих детей. Инцидент произошёл в Кудымкарском районе утром 23 января. Согласно предв

В Пермской крае 32-летняя многодетная мать обвиняется в убийстве двоих детей.

Инцидент произошёл в Кудымкарском районе утром 23 января. Согласно предварительной информации, женщина задушила годовалого и пятилетнего детей, после чего неудачно попыталась закончить жизнь самоубийством. Отец детей в это время находился на работе, но вернулся сразу же, как узнал о происшествии. С ним остались двое других детей: двух и 8-ми лет.

В настоящее время женщина находится в медицинском учреждении, против неё возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о выборе меры пресечения в её отношении. Правоохранительные органы проводят проверку и установление причин и обстоятельств случившегося.

Отмечается, что семья характеризовалась как благополучная, получала все необходимые государственные меры социальной помощи, на учёте соцзащиты не состояла.

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