В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Джон Хайтен, американский генерал, заявил, что США потерпели провал в сфере создания гиперзвукового оружия, поэтому ей понадобятся годы для восстановления лидерства в этой области.

Согласно словам американского военного, Соединенные Штаты обладали сразу двумя программами по созданию гиперзвука, но ни одну из них так и не удалось реализовать. Он добавил, что после неудачи был проведен тщательный анализ всех допущенных ошибок, на который ушло еще несколько лет. Затем эти проекты были свернуты.

Генерал отметил, что после прекращения исследований потребуются годы на то, чтобы покинуть группу отстающих. Он заявил о необходимости как можно быстрее ускорить данный процесс, однако никто этим пока не занимается.