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В Осетии пара, исполнившая непристойные танцы, извинилась за своё поведение

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В Осетии 25 января темнокожий студент СОГУ имени К. Л. Хетагурова вместе с девушкой устроил непристойные танцы на публике. Пара изображала занятие сек

В Осетии 25 января темнокожий студент СОГУ имени К. Л. Хетагурова вместе с девушкой устроил непристойные танцы на публике.

Пара изображала занятие сексом, а окружающие, смеясь, снимали происходящее на видео, которое затем было опубликовано в Сети. Видеозапись была резко раскритикована, а руководство вуза вскоре официально прокомментировало инцидент. Согласно заявлению, с танцующими студентами и с теми, кто смотрел и снимал происходящее, будет проведена воспитательная работа.

Впрочем, некоторые пользователи Сети не придали значения инциденту и отметили, что сейчас по телевизору можно и не такое увидеть.

Спустя некоторое время темнокожий студент извинился за своё поведение, сообщив, что не знал о том, что здесь подобные танцы являются недопустимыми и пообещав, что более такое не повторится. В комментариях люди сообщили, что вполне верят в подобную ситуацию, и обвинили окружающих студента людей, которые не остановили происходящее и лишь снимали на видео.

Партнёрша студента также позже принесла извинения и пообещала больше в таком не участвовать. По её словам, она задумалась о произошедшем уже после танца.В Осетии пара, исполнившая непристойные танцы, извинилась за своё поведение

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