В Омске 15-летняя девушка жестоко расправилась с матерью

В Омске несовершеннолетняя девушка с помощью любовника жестоко убила свою мать.

Инцидент произошёл в Советском районе в ночь на 31 декабря 2019 года. 43-летняя женщина вернулась домой раньше обычного времени, и застала свою 15-летнюю дочь в постели с 18-летним молодым человеком. Мать девушки принялась её ругать, а любовнику пригрозила заявлением в полицию за совращение несовершеннолетней.

В итоге, девушка вооружилась молотком и ножом, и нанесла матери множество ударов по голове и телу. Её любовник также несколько раз ударил женщину ножом.

Пострадавшая успела дозвониться до своей подруги, которая вызвала «скорую помощь». Но полученные травмы были слишком тяжёлыми, и женщина вскоре скончалась в больнице.

Девушка со своим парнем были задержаны, им предъявлено обвинение в жестоком убийстве. В настоящее время они находятся под стражей.