В новом году водителей ждут новые штрафы

Начиная с 1 января текущего года, на территории РФ стали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Теперь любой водитель, оставивший коммерческий транспорт во дворах жилых зданий, будет оштрафован на сумму в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Новый штраф в основном касается автомобилистов, ездящих на «ГАЗелях» и каршеринговых автомобилях. Однако в правиле не указано, кто именно должен погасить штраф – сервис или водитель.

За езду по дорогам без регистрационных знаков могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишать прав. Дело в том, что получить номера на авто с 2020 года можно прямо в автосалоне. За неправильную тонировку все так же будут выписывать штраф на 500 рублей, но снимать ее теперь можно будет не прямо на месте, а спустя сутки после того, как был составлен протокол.