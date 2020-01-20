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В Москве из окна 10 этажа выпала сотрудница Минобороны РФ

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В Москве с высоты 10-го этажа выпала 38-летняя женщина, являющаяся сотрудницей Министерства обороны РФ. Тело было обнаружено вечером 19 января под окн

В Москве с высоты 10-го этажа выпала 38-летняя женщина, являющаяся сотрудницей Министерства обороны РФ.

Тело было обнаружено вечером 19 января под окнами общежития в столичном районе Хамовники. Как сообщается, женщина жила вместе со своим мужем, являющимся военнослужащим. По словам супруга, в момент инцидента он находился в ванной комнате, а когда вышел и заметил отсутствие жены, решил, что она ушла в аптеку, так как одной из их двух дочерей требовалось лекарство. Девочки в момент происшествия также находились в квартире.

Неладное мужчина заподозрил только тогда, когда увидел наряд «скорой помощи» и тело супруги.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. По некоторым данным, незадолго до трагедии на работе у женщины появились проблемы. В семье, как отмечается, конфликтов не было.

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