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В Миассе был зарезан мужчина на общественной остановке

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В Миассе Челябинской области был задержан 29-летний местный житель, обвиняемый в убийстве пожилого человека. Инцидент произошёл утром 18 января на ост

В Миассе Челябинской области был задержан 29-летний местный житель, обвиняемый в убийстве пожилого человека.

Инцидент произошёл утром 18 января на остановке на проспекте Автозаводцев. Как сообщается, между двумя мужчинами началась словесная перепалка, переросшая впоследствии в драку. Обвиняемый вытащил нож и накинулся на 50-летнему мужчину, нанеся ему несколько ранений.

В итоге потерпевший скончался на месте инцидента. Злоумышленник не успел скрыться и избавиться от орудия преступления, и был задержан прибывшим экипажем ОГИБДД, который находился на маршруте.

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств инцидента. Выяснилось, что злоумышленник ранее был судим за кражу. В настоящее время он задержан.

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