В Липецке молодая семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски

В Липецке вынесен приговор 19-летнему парню и его 20-летней девушке, укравших в магазине кофе на 1 240 рублей.

Преступление было совершено 7 сентября 2019 года в магазине, находящимся на Тамбовской улице. Обвиняемые взяли несколько банок кофе и положили их в детскую коляску, после чего незамеченными покинули магазин.

Благодаря записям с видеокамер наблюдения виновных удалось оперативно вычислить. В ходе расследования выяснилось, что и парень, и девушка уже несколько лет находятся на учёте в наркодиспансере. Кроме того, девушка была несколько раз судима за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Парень был приговорен к 6 месяцам условного срока и одному году испытательного. Девушка же, с учётом прошлых преступлений, отправится в колонию на срок в 4 года и 2 месяца.