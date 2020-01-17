Здесь рождаются новости.

В Липецке молодая семейная пара обокрала магазин с помощью детской коляски

Дата:
В Липецке вынесен приговор 19-летнему парню и его 20-летней девушке, укравших в магазине кофе на 1 240 рублей. Преступление было совершено 7 сентября

В Липецке вынесен приговор 19-летнему парню и его 20-летней девушке, укравших в магазине кофе на 1 240 рублей.

Преступление было совершено 7 сентября 2019 года в магазине, находящимся на Тамбовской улице. Обвиняемые взяли несколько банок кофе и положили их в детскую коляску, после чего незамеченными покинули магазин.

Благодаря записям с видеокамер наблюдения виновных удалось оперативно вычислить. В ходе расследования выяснилось, что и парень, и девушка уже несколько лет находятся на учёте в наркодиспансере. Кроме того, девушка была несколько раз судима за грабёж и незаконный оборот наркотиков.

Парень был приговорен к 6 месяцам условного срока и одному году испытательного. Девушка же, с учётом прошлых преступлений, отправится в колонию на срок в 4 года и 2 месяца.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Брянске закрыли сауну, где утонула годовалая девочка
  2. В Тамбове пьяный мужчина изнасиловал женщину на улице за магазином
  3. Пропавший 8 января 30-летний житель Коломны погиб под колёсами поезда

Эти новости могут вас заинтересовать

В Калуге молния ударила в частный дом и контузила бабушку

В Сети опубликованы фото поврежденных на базе Хмеймим самолетов

Два киевских полицейских четыре часа пытали задержанного

Шойгу подвел итоги военной операции России в Сирии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках