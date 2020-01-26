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В Кузбассе пьяный мужчина убил соседку из-за лопаты

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В Междуреченске в одном из частных домов было найдено тело женщины, имеющее признаки насильственной смерти. Как сообщается, тело погибшей имело раны в

В Междуреченске в одном из частных домов было найдено тело женщины, имеющее признаки насильственной смерти.

Как сообщается, тело погибшей имело раны в области головы и конечностей. Следствие подозревает в совершении убийства соседа женщины, который, как было выяснено, ранее уже был судим.

Согласно версии следствия, подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл к соседке и попросил одолжить лопату для того, чтобы почистить свой заснеженный двор. Однако женщина, заметившая состояние пьяного соседа, отказала, что его изрядно возмутило.

Между ними начался конфликт, во время которого обвиняемый и совершил убийство. Орудие убийства пока что неизвестно. В настоящее время мужчина задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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