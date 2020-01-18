В Курске на улице прохожий жестоко убил мужчину

17 января в Курске был задержан местный житель, обвиняемый в убийстве 38-летнего прохожего на улице.

Инцидент произошёл ночью 8 января примерно в 0:45. Как было установлено следствием, двое мужчин находились возле магазина в районе площади Рокоссовского. Между ними по неизвестной причине произошёл конфликт, и один из них ударил другого в лицо. Мужчина упал, после чего ему был нанесён ещё один удар в лицо.

Полученные потерпевшим травмы оказались слишком серьёзными — он получил черепно-мозговую травму, и, уже находясь в больнице, скончался. Сам инцидент, как сообщается, был записан на камеры видеонаблюдения.

Задержанному предъявлено обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего.