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В Курске на улице прохожий жестоко убил мужчину

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17 января в Курске был задержан местный житель, обвиняемый в убийстве 38-летнего прохожего на улице. Инцидент произошёл ночью 8 января примерно в 0:45

17 января в Курске был задержан местный житель, обвиняемый в убийстве 38-летнего прохожего на улице.

Инцидент произошёл ночью 8 января примерно в 0:45. Как было установлено следствием, двое мужчин находились возле магазина в районе площади Рокоссовского. Между ними по неизвестной причине произошёл конфликт, и один из них ударил другого в лицо. Мужчина упал, после чего ему был нанесён ещё один удар в лицо.

Полученные потерпевшим травмы оказались слишком серьёзными — он получил черепно-мозговую травму, и, уже находясь в больнице, скончался. Сам инцидент, как сообщается, был записан на камеры видеонаблюдения.

Задержанному предъявлено обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего.

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