В Кургане семейная пара организовала публичный дом с несовершеннолетними

В Кургане супруги на протяжении нескольких лет занимались содержанием публичного дома, в котором несовершеннолетние девушки оказывали клиентам интимные услуги.

В Управлении СК РФ по Курганской области сообщили, что притон был организован 49-летним местным жителем и его 21-летней женой. По отношению к ним обоим было открыто уголовное дело. Отмечается, что они занимались трудоустройством девушек последние четыре года, получая определенный процент с их работы.

Следователи добавили, что закончили расследование дела и утвердили обвинительное заключение. Недавно оно было отправлено в суд, где его рассмотрят уже по существу. Дата проведения судебного заседания еще не назначена.