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В Кургане под суд пойдут двое молодых людей, изнасиловавших и убивших 17-летнюю девушку

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В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 20 и 22 лет. В вину им вменяют изнасилование и убийство несовершенн

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 20 и 22 лет. В вину им вменяют изнасилование и убийство несовершеннолетней.

Инцидент произошёл в прошлом году 23 апреля. 17-летняя девушка пообещала к вечеру приехать в Катайск к родственникам, но исчезла. Её тело было найдено в пригороде Кургана. Вскоре были задержаны подозреваемые в её убийстве. Для доказательства их вины пришлось провести более 45 различных экспертиз. Также был совершён опрос свидетелей, кроме того, на видеокамерах наблюдения удалось найти кадры с моментом знакомства погибшей с обвиняемыми и их дальнейшие передвижения.

Как считает следствие, знакомство девушки с будущими убийцами состоялось на улице. После обещания отвезти её в Катайск, девушка села в машину к мужчинам. После этого они насильно отвезли её в лес, где сначала изнасиловали, а затем убили и забрали с собой её личные вещи.

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