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В Казахстане с неба упал пылающий железный обломок

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В издании Vesti.kg сообщают о том, что в западном регионе Казахстана с неба рухнул таинственный металлический обломок. Свидетелей случившегося просят

В издании Vesti.kg сообщают о том, что в западном регионе Казахстана с неба рухнул таинственный металлический обломок. Свидетелей случившегося просят удалить его снимки.

По словам журналистов, неизвестный предмет столкнулся с землей вчера, 9 января, в полтретьего дня по местному времени. Очевидцы отмечают, что он был похож на кусок ракеты, который ярко пылал во время падения, но затем погас, оказавшись на снегу. Они добавляют, что слышали два громких удара, поэтому предполагают, что на землю упало несколько железных обломков.

Спустя 3 часа на месте инцидента появились полицейские, которые начали требовать от свидетелей удалить все записанные видео и снятые фото. Кайрат Утаров, глава местного района, подтвердил падение обломка, но опроверг информацию о том, что речь идет о фрагменте ракеты. Он пообещал дать более подробную информацию чуть позднее.

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