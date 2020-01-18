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В Иванове мужчина насмерть забил жену на глазах у ребенка

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В Иванове суд приговорил местного жителя к тюремному заключению сроком на 12 лет за убийство жены на глазах у ребенка. В управлении СК России по Ивано

В Иванове суд приговорил местного жителя к тюремному заключению сроком на 12 лет за убийство жены на глазах у ребенка.

В управлении СК России по Ивановской области сообщают, что данное преступление было совершено в начале ноября 2018 года. Во время очередной ссоры между супругами мужчина набросился на женщину и начал наносить ей удары ногами и руками. В комнате при этом находился малолетний ребенок.

Жена подсудимого получила серьезные травмы, поэтому скончалась до приезда медиков. Отмечается, что супруги часто устраивали застолья, нередко заканчивавшиеся ссорами, в ходе которых мужчина поднимал руку на жену.

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