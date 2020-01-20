В Индии бойцовский петух насмерть зарезал зрителя

В Индии во время петушиных боёв погиб мужчина, наблюдающий за происходящим.

В середине января в Индии отмечается Макара-санкранти. Петушиные бои являются традиционным событием для этого праздника, несмотря на то, что Верховный суд Индии ввёл на такие развлечения запрет. Сражение между птицами длится до тех пор, пока одна из них не будет смертельно ранена или убита.

Инцидент произошёл в штате Андхра-Прадеш, когда один из организаторов боёв, собираясь отправить петуха на арену, взял его на руки. На подобных мероприятиях петухов «вооружают» — приматывают к их лапкам острые лезвия. Вырываясь из рук мужчины, петух таким лезвием полоснул зрителя по животу.

Мужчина получил серьёзное ранение — лезвие слишком глубоко вошло в брюшную полость. В результате он скончался от кровотечения.