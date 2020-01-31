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В Хабаровском крае 30 января произошла автомобильная авария с одним погибшим и тремя ранеными людьми.

Инцидент произошёл в районе имени Лазо на трассе Хабаровск – Владивосток неподалёку от поселения Зоевка. 67-летний мужчина передвигался за рулём Mazda Demio. На обочине дороги был припаркован тягач, который водитель не заметил из-за плохой видимости.

В результате столкновения Demio улетела на встречную полосу, а затем – в отбойник. 46-летняя пассажирка скончалась на месте, ещё трое в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу.

Выяснилось, что фура находилась на обочине из-за проблем с двигателем, а включенные аварийные огни практически не работали из-за садящегося аккумулятора. Водитель также выставил знак аварийной остановки и повесил на грузовик включённый налобный фонарь.

Расследование инцидента продолжается. Отмечается, что предварительным виновником аварии считается водитель Mazda Demio.В Хабаровском крае женщина погибла в столкновении с грузовиком

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