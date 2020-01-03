В ГИБДД усилили контроль за пьяными водителями по всей РФ

Работники Государственной автоинспекции решили значительно усилить контроль за водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, по территории всей РФ.

Представители ведомства отмечают, что данный режим планируется поддерживать в течение всех новогодних праздников. Патрулирование чаще всего осуществляется в общественных местах, где наблюдаются большие скопления людей.

Сотрудники ГИБДД также патрулируют возле подъездов к торговым комплексам, местам отдыха и развлекательным центрам. В этих районах высока вероятность возникновения пробок, заторов и аварийных ситуаций.