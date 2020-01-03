Здесь рождаются новости.

В ГИБДД усилили контроль за пьяными водителями по всей РФ

Дата:
Работники Государственной автоинспекции решили значительно усилить контроль за водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, по территории всей РФ.

Работники Государственной автоинспекции решили значительно усилить контроль за водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, по территории всей РФ.

Представители ведомства отмечают, что данный режим планируется поддерживать в течение всех новогодних праздников. Патрулирование чаще всего осуществляется в общественных местах, где наблюдаются большие скопления людей.

Сотрудники ГИБДД также патрулируют возле подъездов к торговым комплексам, местам отдыха и развлекательным центрам. В этих районах высока вероятность возникновения пробок, заторов и аварийных ситуаций.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Названы самые популярные у россиян марки машин для покупки в кредит
  2. Эксперты рассказали о правильной заправке автомобиля
  3. Названы самые ожидаемые машины 2020 года

Эти новости могут вас заинтересовать

Видео: в центре Казани девушка «выгуляла» пылесос

Ученый выразил предположение о том, чье же лицо скрывали под железной маской

Как будем жить на Марсе? National Geographic продемонстрировал свой вариант

К 50-летнему юбилею Патрисия Каас выпустила новый альбом

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках