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В Балашове на глазах дяди внезапно упал и умер 16-летний подросток

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В Балашове в четверг, 23 января, неожиданно упал и умер шестнадцатилетний подросток. Рядом с ним в тот момент находились бабушка и дядя. Согласно верс

В Балашове в четверг, 23 января, неожиданно упал и умер шестнадцатилетний подросток. Рядом с ним в тот момент находились бабушка и дядя.

Согласно версии следствия, юноша, проживающий в пригороде Балашова, вчера вечером пришел в гости к своим родственникам. В определенный момент он рухнул на пол без сознания. Родные тут же вызвали скорую помощь, однако приехавшие врачи ничем не смогли помочь мальчику. Следователи не нашли никаких следов насильственной смерти подростка.

Сотрудники управления СК РФ по Саратовской области отметили, что сейчас осуществляется комплекс мероприятий, который направлен на выяснение всех обстоятельств случившегося. С помощью судебно-медицинской экспертизы планируется также узнать точную причину смерти школьника.

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