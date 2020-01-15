В Алтае пьяный мужчина выстрелил из ружья в родную дочь

В алтайском селе Турочак мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в дверь и ранил свою тринадцатилетнюю дочку.

В Управлении СК России по Республике Алтай сообщили о том, что в минувшее воскресенье, 12 января, нетрезвый мужчина пришел к своей жене для выяснения отношений, после того как та решила развестись с ним. Когда женщина увидела оружие, она тут же заперлась в доме вместе с детьми.

Муж, зная, что в доме сидят дети, открыл огонь по двери, ранив тем самым несовершеннолетнюю девочку. Потом он два раза выстрелил в окна здания и ушел. Ребенка с огнестрельным ранением доставили в больницу, а в отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Подозреваемого уже задержали.