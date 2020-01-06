«Уральские пельмени» объяснили успех шоу в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь, согласно опубликованному рейтингу телеканалов, «Уральские пельмени» сумели обеспечить телеканалу СТС третью строчку.

Как отмечается, СТС удалось собрать около 2,3 миллиона зрителей, что на 0,1 миллиона больше, чем в прошлом году, или примерно каждый десятый россиянин. Рейтинг и доля СТС составили 3,22 и 8,91%, что, впрочем, является тем же результатом, что и годом ранее. Заметный скачок был в прошлом году, когда «Уральские пельмени» впервые были показаны в новогоднюю ночь.

Первые две позиции традиционно заняли Первый канал и Россия-1.

Директор шоу Евгений Орлов объяснил успех передачи тем, что год от года её качество только растёт. Кроме того, к повышению популярности привели создание большего количества программ, что стало возможным благодаря перестройке системы съёмки. Также Орлов отметил, что и на самом телеканале СТС работают опытные люди, знающие, что им делать.