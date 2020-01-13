Улюкаев написал в тюрьме два новых стихотворения

Алексей Улюкаев, экс-глава Минэкономразвития, который был осужден на 8 лет тюрьмы за получение взятки, отправил СМИ два своих новых стиха.

Свое первое творение он посвятил празднованию Нового года в колонии. В нем бывший министр отметил, что подарки будут вручены «даже последнему подлецу». В следующем стихотворении осужденный отметил, что если забыть о душе, то человек человеку становится волком. Ранее Улюкаев написал стих о том, как ему живется после ареста.

Дареджан Квеидзе, адвокат экс-руководителя одного из министерств, заявил, что Улюкаев занялся творчеством в тюрьме и в настоящее время чувствует себя отлично. В мае прошлого года стало известно, что бывший высокопоставленный чиновник трудится в тюремной библиотеке.