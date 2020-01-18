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Украинского футболиста выгнали из команды после посещения России

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Украинский футболист Игорь Сикорский лишился своей работы после того, как съездил на отдых в Россию. Как сообщил спортсмен, он ездил в Санкт-Петербург

Украинский футболист Игорь Сикорский лишился своей работы после того, как съездил на отдых в Россию.

Как сообщил спортсмен, он ездил в Санкт-Петербург навестить родственников. Руководству его футбольного клуба «Агробизнес», в частности, не понравилось то, что он гулял по российскому городу в футбольной форме. Кроме того, он выкладывал фотографии, снятые во время посещения достопримечательностей, в своём аккаунте Instagram.

Футбольный клуб «Агробизнес», как отмечается, открыто поддерживает власть и политику Украины, и на их сайте прямо указано, что они считают футбол политикой.

В результате того, что Сикорский «дискредитировал» ФК своим посещением России, контракт с ним был разорван.

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