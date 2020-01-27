Ударные вертолеты «Апач» ВВС США замечены в зоне российского патрулирования

Над сирийским поселением Тель Хамис недавно пролетели ударные вертолеты AH-64 Apache ВВС США. Эту область регулярно патрулируют военнослужащие России.

По мнению военных экспертов, американское командование решило направить в данный район свою воздушную технику, чтобы предостеречь российских военных от непродуманных шагов. Отмечается, что именно в этой области, по неподтвержденным сведениям, американцы несколько раз останавливали военные патрули РФ, заставляя их поворачивать назад.

В настоящее время точная цель прибытия американских боевых вертолетов в северо-восточную часть Сирии неизвестна. Однако специалисты считают, что они не несут большой угрозы для российских военнослужащих.