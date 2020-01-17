Учёные выяснили секрет долголетия деревьев гинкго

Учёные сумели выявить молекулярные механизмы, позволяющие деревьям гинкго жить несколько тысяч лет.

Объектами исследования стали 34 дерева из Китая. В ходе исследования специалисты проанализировали ядровую древесину, экспрессию генов в листьях и камбии, РНК деревьев, гормонов и миРНК.

Выяснилось, что в деревьях, чей возраст составляет более двух сотен лет, деление клеток на обновление древесины и коры совершается с большим трудом, по сравнению с более молодыми деревьями. Также, как было выяснено, рост деревьев вне зависимости от их возраста не прекращается, а многие факторы, такие, как размер листьев, фотосинтез, жизнеспособность семян не меняется со временем.

Также было подтверждено, что деревья не подвержены процессам старения. Таким образом, гинкго погибают под влиянием внешней среды, из-за таких факторов, как засуха или вредители.