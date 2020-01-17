Учёные выяснили, что у больных шизофренией имеется недостаток белка в синапсах

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне сумели доказать, что шизофрения может развиться из-за уменьшения количества соединений между мозговыми клетками. Ранее это было лишь предположением, появившимся во время посмертного изучения мозга людей, страдающих шизофренией.

Основное внимание в исследовании было уделено белку SV2A, находящемуся в синапсах. С его помощью можно определить плотность соединений нейронов, что и было сделано в ходе изучения мозга пациентов.

Участниками исследования стали 18 взрослых людей, имеющих шизофрению, и столько же в контрольной группе. Анализ подтвердил, что у пациентов с шизофренией уровень SV2A по сравнению со здоровыми людьми заметно ниже в передней части мозга, где находится область планирования.

Таким образом, отслеживая этот белок, можно будет выявить, характерно ли его пониженное значение для ранней стадии шизофрении.