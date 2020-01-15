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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

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Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов «Битвы экстрасенсов», в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка. О беременн

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов «Битвы экстрасенсов», в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.

О беременности Мэрилин объявила ещё летом прошлого года, однако дату родов и пол малыша эстонская ведьма предугадать не смогла. Впрочем, ранее она отмечала, что пол ребёнка для неё неважен. Поклонники же сообщали, что форма её живота явно указывает на девочку. В своей публикации Мэрилин указывает, что у девочки всё хорошо, как и у её старшего брата Кая, а им необходим хороший сон и время для семьи.

Имени новорождённой и других подробностей в настоящее время Мэрилин раскрывать не стала. Поклонники, между тем, начали поздравлять звезду «битвы экстрасенсов» с пополнением и появление нового человечка в их семье. Некоторые отметили, что Мэрилин сможет передать дочери свой дар.

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