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Туристы засняли на видео момент провала под лед на Байкале

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Двое российских туристов, путешествующих по Байкалу, провалились под лёд озера в 300 метрах от берега. Инцидент произошёл в районе мыса Малый Кадильны

Двое российских туристов, путешествующих по Байкалу, провалились под лёд озера в 300 метрах от берега.

Инцидент произошёл в районе мыса Малый Кадильный. Здесь, как рассказали путешественники, со дна озера бьёт горячий ключ. Именно из-за него лёд внизу более хрупкий. В итоге, гуляя по этому льду, туристы провалились в ледяную воду.

Выбраться из воды на поверхность путешественникам удалось только спустя примерно 17 минут. После этого они шесть километров добирались до кордона Прибайкальского национального парка, идя в промокшей насквозь одежде. Как отметили туристы, они даже не заболели после инцидента.

Также оказалось, что происходящее было снято на камеру Go Pro. Путешественники поделились видео их «купания» в социальных сетях и объяснили, как вести себя в аналогичных ситуациях — не цепляться за лёд пальцами, работать локтями, выбираться из воды боком, а также не раздеваться и не выжимать одежду, если не во что переодеться.

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