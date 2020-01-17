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Су-24 может перегнать Ту-95 по срокам эксплуатации

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Недавно боевой самолет Су-24 отпраздновал свой полувековой юбилей. Некоторые эксперты предполагают, что в будущем он даже сможет обогнать Ту-95 по сро

Недавно боевой самолет Су-24 отпраздновал свой полувековой юбилей. Некоторые эксперты предполагают, что в будущем он даже сможет обогнать Ту-95 по срокам эксплуатации.

По словам специалистов, Су-24 является бомбардировщиком, главная особенность которого заключается в крыле с изменяемой стреловидностью. Он был создан на основе американской машины F-111. Однако от нее этот самолет получил только внешность и примерную конструкцию – все остальное было создано исключительно силами советских инженеров.

Самолет получился настолько успешным, что его используют до сих пор, несмотря на появление более современного Су-34. К примеру, эти бомбардировщики совершили огромное число вылетов на территории Сирии. Однако многие эксперты все еще считают, что ему не удастся побороть по долголетию Ту-95, эксплуатация которого началась около 64 лет назад.

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